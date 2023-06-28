АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
ЕБРР - бизнесу ЕБРР - бизнесу
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Уровень защиты Уровень защиты
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Бизнес работает Бизнес работает
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Тип
Война Война
Категория
Происшествия
Дата публикации

Армия РФ обстреляла три района Харьковщины

Армия РФ обстреляла три района Харьковщины
Спасатели на Харьковщине ликвидируют пожар, возникший из-за вражеских обстрелов. Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Армия страны-агрессора РФ продолжает терроризировать мирное население Харьковской области. За прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали прифронтовые и приграничные населенные пункты в Богодуховском, Харьковском и Купянском районах области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, под ударами вражеских минометов и артиллерии находились Уды, Казачья Лопань, Масютовка, Кисловка, Котляровка, Красное Первое, Берестово и другие населенные пункты.

Как подчеркнул Синегубов, масштабные разрушения и жертвы среди гражданского населения не зафиксированы.

Кроме того, в Харьковской области идет разминирование. За сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 6 га территории и обезвредили 71 взрывоопасный предмет.

Накануне оккупанты обстреляли 25 населенных пунктов Харьковщины. Под ударами русских захватчиков была в большей степени гражданская инфраструктура.

Автор:
Светлана Манько