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Армия РФ обстреляла три района Харьковщины
Армия страны-агрессора РФ продолжает терроризировать мирное население Харьковской области. За прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали прифронтовые и приграничные населенные пункты в Богодуховском, Харьковском и Купянском районах области.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его словам, под ударами вражеских минометов и артиллерии находились Уды, Казачья Лопань, Масютовка, Кисловка, Котляровка, Красное Первое, Берестово и другие населенные пункты.
Как подчеркнул Синегубов, масштабные разрушения и жертвы среди гражданского населения не зафиксированы.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кроме того, в Харьковской области идет разминирование. За сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 6 га территории и обезвредили 71 взрывоопасный предмет.
Накануне оккупанты обстреляли 25 населенных пунктов Харьковщины. Под ударами русских захватчиков была в большей степени гражданская инфраструктура.