Армия РФ обстреляла Харьковщину: снаряды попали в больницу и жилые дома

20 августа российские захватчики нанесли удары по Волчанску Чугуевского района и Купянску. В Волчанске снаряды оккупантов прилетели в здание больницы, которая не эксплуатируется и в частный дом. В результате вражеских обстрелов погиб 71-летний мужчина.

Об этом сообщил глава Харьковской области Олег Синегубов.

По его словам, враг весь день наносит артиллерийские удары по Купянску. По предварительным данным, в результате попадания в жилую часть города 10 человек получили ранения.

Медики оказывают всю необходимую помощь. При оказании помощи пострадал 35-летний фельдшер экстренной медицинской помощи.

Вражеские снаряды также повредили нежилые здания и автомобили.

Позже в МВД добавили, что враг обстреляли площадь у здания почтового отделения в центре Купянска, в результате чего произошли пожары. Есть раненые, их количество уточняется. Оккупанты обстреляли площадь возле здания почтового отделения.

Заметим, накануне в результате обстрелов Купянска тяжелое ранение получил мужчина около 55 лет, умерший в больнице.

Также продолжались обстрелы населенных пунктов Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов.