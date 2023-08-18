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Армия РФ обстреляла два района Харьковщины: есть жертвы и разрушения
Армия страны-агрессора РФ не прекращает террор мирного населения Харьковской области. За прошедшие сутки от вражеских обстрелов пострадали населенные пункты Чугуевского и Купянского районов.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его словам, в результате обстрела города Купянск разрушены частный дом и хозяйственные постройки, произошли пожары. Погибла 61-летняя женщина. Женщина 60 лет получила ранение. Она получила медицинскую помощь на месте, в госпитализации не нуждалась.
Кроме того, в городе Волчанск и селе Волчанские Хутора обстрелами повреждены частные жилые дома.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Также под вражескими обстрелами находились Охримовка, Бударки, Строевка, Двухлетняя, Кучеривка, Куриловка и другие населенные пункты.
"На линии фронта на Купянском направлении российские оккупанты продолжили попытки идти в наступление в районе Сеньковки. Получили отпор от ВСУ и отступили с потерями", - отметил Синегубов.
Заметим, накануне в результате обстрелов Купянска тяжелое ранение получил мужчина около 55 лет, умерший в больнице.
Также продолжались обстрелы населенных пунктов Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов.