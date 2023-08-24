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Армия РФ обстреляла Херсон, среди раненых – ребенок

Оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон, среди пострадавших ребенок
Оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон, среди пострадавших ребенок

Аммия страны-агрессора РФ 24 августа в очередной раз обстреляла Херсон. Ранена 7-летняя девочка.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"Из-за российских обстрелов центра Херсона пострадал ребенок. 7-летняя девочка попала под вражеский удар в квартире. У нее – ранение спины, руки и ноги", - отметил Прокудин.

По словам главы области, в состоянии средней тяжести пострадавшего ребенка госпитализировали. Сейчас ей оказывают всю необходимую медпомощь.

Фото 2 — Армия РФ обстреляла Херсон, среди раненых – ребенок

Как сообщают в Офисе генпрокурора, 24 августа около 11:00 российские военные в очередной раз обстреляли город Херсон.

"Один из снарядов попал в крышу частного дома в центре города. Сейчас известно о трех пострадавших гражданских, среди которых малолетний ребенок. Данные уточняются", - подчеркнули в Офисе генпрокурора.

Там добавляют, что правоохранители продолжают принимать все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ.

В настоящее время начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Заметим, российские оккупационные войска в течение суток 23 августа 99 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии 7 человек получили ранения.

Напомним, 23 августа армия страны-агрессора РФ нанесла авиаудары по Херсону, сбросив две управляемые авиабомбы на детсад и жилые дома.

Автор:
Светлана Манько