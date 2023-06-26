Армия РФ продолжает обстреливать населенные пункты Харьковщины: в ОВА рассказали о последствиях вражеских атак

Армия страны-агрессора РФ продолжает терроризировать мирное население Харьковской области. За прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали прифронтовые и приграничные населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, под вражеским огнем находились Купянск, Волчанск, Колесниковка, Глушковка, Уды, Ветеринарное, Казачья Лопань, Старица, Огурцово, Двуречная, Западное, Масютовка и другие города и села области.

Так, в селе Колесниковка Купянского района обстрелами повреждены 2 жилых дома, хозяйственные постройки.

Кроме того, в городе Купянск поврежден частный дом.

Как сообщил глава области, в течение суток пострадавших среди гражданского населения не зафиксировано.

Заметим, российские войска в ночь на 24 июня враг нанес ракетные удары по Харькову и области. Захватчики атаковали город ракетами С-300. В результате ударов зафиксировали разрушение.