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Армия РФ продолжает обстреливать населенные пункты Запорожской области: есть пострадавшие

Армия РФ продолжает обстреливать населенные пункты Запорожской области: есть пострадавшие
Армия РФ обстреляла 17 населенных пунктов Запорожской области

Российские захватчики продолжают бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. За сутки 74 удара враг нанес по 17 населенным пунктам.

Об этом   сообщил руководитель Запорожской ОВА Юрий Малашко.

Он отметил, что 74 обстрела совершил враг по 17 населенным пунктам области.

По словам Малашко, оккупанты нанесли 4 обстрела из РСЗО по Красному, Степному, 70 артобстрелов по Гуляйполю, Железнодорожному, Ольговскому, Темировке, Новодаровке, Каменскому и другим прифронтовым селам.

Как сообщил глава области, 50-летняя женщина пострадала во время вражеской атаки по Новоселовке.

Напомним, накануне под огнем захватчиков оказались 18 населенных пунктов, в результате чего добавилось 19 разрушенных гражданских объектов.

Заметим, два человека погибли в результате попадания российскими войсками 10 июня в частный дом в Орехове .

Автор:
Светлана Манько