Армия РФ продолжает обстреливать Харьков и Харьковскую область

Российские военные 23 августа утром снова обстреляли Харьков. Продолжают оккупанты также обстреливать населенные пункты Харьковской области.

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Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Обстрелы Харькова и Харьковщины продолжаются. Сегодня около 6 утра враг обстрелял Киевский район Харькова. Зафиксировано попадание в частный дом. К счастью, никто не пострадал", - отметил Синегубов.

Также около 4:40 утра в Новобаварском районе произошел масштабный пожар в здании промышленного предприятия.

"Около 6:30 пожар локализован. Пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются", – сообщил глава ОВА.

Также около 6 утра оккупанты обстреляли с. Коробочкино Чугуевского района. Произошел пожар. Информация о пострадавших уточняется.

Вчера вечером около 21:30 враг нанес удар 3 ракетами по с. Старая Гнилица Чугуевского района. Повреждены теплицы, произошел пожар. Без пострадавших.

Кроме того, за прошедшие сутки враг обстреливал населенные пункты Чугуевского и Изюмского районов. Повреждены здания гражданского предприятия, произошло несколько пожаров за пределами населенных пунктов, горели лесные полосы и трава.

По данным Центра экстренной медицинской помощи, за прошедшие сутки ранения получили 2 мирных жителя. В Чугуевском районе ранена женщина 71 лет, в Изюмском – мужчина 58 лет.

"На линии столкновения продолжаются активные боевые действия. Российские оккупанты используют против наших защитников ствольную и реактивную артиллерию, танки и авиацию. Наши защитники надежно удерживают позиции, нанося врагу потери. В течение суток враг не предпринимал попыток идти в наступление на Харьковщине", - подчеркнул он. .

Напомним, Харьковская областная военная администрация объявила об установлении комендантского часа на все сутки 24 августа, а также о продлении его ежедневно на два часа вечером и на час утром. Председатель ОВА Олег Синегубов дал понять, что это делается, чтобы "не дать врагу шансов ни на какие провокации".