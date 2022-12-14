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Армия РФ продолжает обстреливать Харьковщину
Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Харьковскую область и наносить удары с танков, минометов и артиллерии по населенным пунктам прифронтовых районов.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки российских захватчиков в районе Гряниковки Двуричанской громады", - сообщил он.
По его словам, обстрелам оккупантов подверглись районы населенных пунктов Купянск, Котляровка, Табаевка и Берестово. А также Амбарное, Ольховатка, Хатнее, Миловое и Двуречная.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кроме того, под обстрелами врага находились Харьковский и Чугуевский районы. Обошлось без жертв и пострадавших.
Напомним, российские оккупационные войска ночью 13 декабря ударили ракетами по Купянску Харьковской области, в результате чего загорелось админздание.