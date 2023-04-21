Армия РФ продолжает терроризировать Харьковщину: в ОВА рассказали о последствиях вражеских атак

Армия страны-агрессора РФ продолжает терроризировать мирное население Харьковской области. За прошедшие сутки враг продолжал обстреливать приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, под огнем россиян находились Казачья Лопань, Гоптовка, Купянск, Двуречная, Волчанск и другие населенные пункты области.

В результате обстрелов Купянска повреждены по меньшей мере 2 частных домовладения, произошли пожары.

Кроме того, враг из артиллерии и минометов вел огонь по пгт Двуречная и деревне Кучеровка Купянского района.

По словам главы области, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

Кроме того, в Харьковской области продолжаются работы по разминированию. За минувшие сутки пиротехники ГСЧС обследовали около 12,7 га территории и обезвредили 105 взрывоопасных предметов.

Накануне под вражеским огнем находились Стрелка, Огурцово, Волчанск, Петропавловка, Купянск, Двуречная и другие населенные пункты. В Купянске в результате вражеских обстрелов был поврежден частный жилой дом.