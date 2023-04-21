Оккупанты обстреляли Днепропетровщину из тяжелой артиллерии

Российские оккупационные войска не прекращают террор Днепропетровской области. 21 апреля захватчики накрыли артиллерийским огнем Никопольский район.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Этой ночью враг обстрелял Никопольский район из тяжелой артиллерии. Попал по Мировской общине", - отметил он.

По словам главы области, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

Пока территорию, где произошли прилеты, обследуют чрезвычайники.

Последствия вражеского удара уточняются.

Заметим, что российские войска в течение дня 16 апреля дважды открывали огонь по Никопольскому району Днепропетровской области.

Оккупанты ударили по храму в Никополе. В результате атаки два человека получили ранения.

12 апреля захватчики также накрыли артиллерийским огнем Никополь. Тогда из-под завалов спасатели достали 72-летних мужчину и женщину.