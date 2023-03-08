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Армия РФ пытается идти в наступление на Харьковщине: под вражеским огнем было 18 населенных пунктов
Армия страны-агрессора РФ продолжает террор мирного населения Харьковщины. Оккупанты обстреливают из ствольной артиллерии, РСЗО и минометов приграничные города и поселки области.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его словам, за прошедшие сутки оккупанты обстреляли по меньшей мере 18 населенных пунктов в Харьковском, Чугуевском и Купянском районах области.
Враг пытался идти в наступление в районе Гряниковки, но отступил с потерями.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В течение дня под интенсивным вражеским огнем из минометов, РСЗО танков и боевой авиации находились пгт Двуречная Купянского района и Волчанск Чугуевского района.
Как сообщил глава области, в результате обстрелов пострадавших среди гражданского населения нет.
Отметим, утром 6 марта враг нанес артиллерийский удар по поселку Казачья Лопань Харьковской области. В результате попаданий вражеских снарядов повреждения получили около 10 частных домов
Напомним, из-за постоянных вражеских обстрелов Харьковская областная военная администрация сообщает о начале обязательной бесплатной эвакуации семей с детьми и маломобильных жителей из Купянской городской общины.