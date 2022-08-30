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Армия РФ снова обстреляла Николаев, есть жертвы

Армия РФ снова обстреляла Николаев, есть жертвы
Результаты обстрелов армией РФ город Николаев 29 августа. Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области

В результате сегодняшнего обстрела города Николаев погиб по крайней мере один человек, еще один получил ранения.

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Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

"К сожалению, есть жертвы последних обстрелов. Сейчас известно об одном погибшем и одном раненом", - написал он.

Сенкевич призвал украинцев быть осторожными и не выходить на улицу без необходимости.

Напомним, что 29 августа российские оккупанты обстреляли центр города Николаев. В результате обстрела два человека погибли и 24 получили ранения. Также разрушены частные и многоэтажные дома.