Армия РФ снова обстреляла Николаев, есть жертвы

В результате сегодняшнего обстрела города Николаев погиб по крайней мере один человек, еще один получил ранения.

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Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

"К сожалению, есть жертвы последних обстрелов. Сейчас известно об одном погибшем и одном раненом", - написал он.

Сенкевич призвал украинцев быть осторожными и не выходить на улицу без необходимости.

Напомним, что 29 августа российские оккупанты обстреляли центр города Николаев. В результате обстрела два человека погибли и 24 получили ранения. Также разрушены частные и многоэтажные дома.