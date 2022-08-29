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Оккупанты обстреляли центр Николаева, есть жертвы
В центральной части города Николаев раздаются мощные взрывы.
Об этом сообщили мэр города Александр Сенкевич и глава ОВА Виталий Ким.
Так, в Николаеве мощные взрывы начались во время объявленной воздушной тревоги.
"В городе раздаются мощные взрывы! Все немедленно в укрытие", - сообщил Сенкевич.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Впоследствии Ким добавил, что оккупанты бьют по центру города.
"Плотно обстреливают центр города. Есть еще выходы ракет. Не выходим из укрытий", - сообщил Ким.
Позже Ким уточнил, что россияне обстреливают жилые многоэтажки в центре Николаева, есть жертвы.
"Твари оккупанты обстреливают и жилые дома. Есть погибший прохожий и гражданские в домах. Оставайтесь в укрытиях... Все службы работают", - добавил Ким.
По словам мэра города Александра Сенкевича, по состоянию на 16:30 в результате обстрела двое погибших и пять раненых мирных жителей.
Напомним, что в результате ночного вражеского обстрела жилых кварталов Энергодара пострадали десять человек.