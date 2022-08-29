Оккупанты обстреляли центр Николаева, есть жертвы

В центральной части города Николаев раздаются мощные взрывы.

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Об этом сообщили мэр города Александр Сенкевич и глава ОВА Виталий Ким.

Так, в Николаеве мощные взрывы начались во время объявленной воздушной тревоги.

"В городе раздаются мощные взрывы! Все немедленно в укрытие", - сообщил Сенкевич.

Впоследствии Ким добавил, что оккупанты бьют по центру города.

"Плотно обстреливают центр города. Есть еще выходы ракет. Не выходим из укрытий", - сообщил Ким.

Позже Ким уточнил, что россияне обстреливают жилые многоэтажки в центре Николаева, есть жертвы.

"Твари оккупанты обстреливают и жилые дома. Есть погибший прохожий и гражданские в домах. Оставайтесь в укрытиях... Все службы работают", - добавил Ким.

По словам мэра города Александра Сенкевича, по состоянию на 16:30 в результате обстрела двое погибших и пять раненых мирных жителей.

Напомним, что в результате ночного вражеского обстрела жилых кварталов Энергодара пострадали десять человек.