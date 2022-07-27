Армия РФ снова обстреляла Николаев и область

Утром 27 июля оккупанты снова обстреляли Николаев. Не прекращают россияне обстреливать и населенные пункты области.

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Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"Утром, 27 июля, около 06:20, Николаев снова был обстрелян. По предварительной информации попадание было в промышленную зону и ремонтное предприятие. Также повреждено здание и частный автотранспорт. Предварительно без жертв и пострадавших. Подробная информация уточняется", - отметил Ким.

Кроме Николаева, россияне также не прекращали обстрелы и других районов области.

Вчера, 26 июля, в 10:25 в результате вражеских обстрелов в с. Шевченкове Шевченковской общины возник пожар хозяйственного здания и частично разрушен жилой дом. Пострадавших нет.

Также в результате обстрелов 26 июля в с. Котлярево Шевченковской общины горели поля ячменя и пшеницы. Пострадавших нет.

После вражеских обстрелов, вчера, 26 июля, в с. Старая Богдановка Радсадовской общины возникло возгорание сухой травы.

Также, 26 июля, в с. Лиманы Галицыновской общины произошло возгорание пшеничного поля.

Ночью, 27 июля, ориентировочно в 02:50 обстрелам подвергся поселок Весеннее Веснянской общины. В результате возник пожар хозяйственного здания. Также повреждены около восьми частных жилых домов и два легковых автомобиля.

Вчера, 26 июля, ориентировочно в 16:00 обстрелам подверглись с. Широкое Широковской общины. Разрушены электросети и домохозяйства. Пострадавших нет.

Также ориентировочно в 02:00, 27 июля, были обстрелы в с. Широкое. Пострадавших нет.

Продолжаются обстрелы территорий и близлежащих населенных пунктов Березнеговатского общества по линии разграничения. Так, 26 июля в пгт Березнеговатое в результате попадания боеприпасов и их обломков возникло возгорание сухой травы.

Также за прошедшие сутки под огнем оказались с. Лепетиха и с. Кавказ Березнеговатской общины. Информация о пострадавших отсутствует. Повреждены жилые дома.

Напомним, утром 26 июля мощные взрывы прогремели в Николаеве. В результате попадания боеприпасов и их обломков поражен объект критической инфраструктуры и автотранспортное предприятие.