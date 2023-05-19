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Армия РФ снова обстреляла Никопольщину: повреждены два предприятия

Дніпропетровська область. Фото: Wikimapia
Днепропетровская область. Фото: Wikimapia

Российские военные не перестают терроризировать мирное население Днепропетровской области. Так, 19 мая враг трижды обстрелял Никопольщину.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, под вражеским огнем был сам Никополь и Красногригорьевская громада.

"В городе повреждены транспортное и частное предприятия. Зацепило и дома местных. Повреждены два дома", - отметил он.

Лысак сообщил, что в результате атак люди не пострадали.

"Разговаривать с врагом не о чем. Его надо уничтожать, как их беспилотник сегодня в районе Павлограда. За это отдельная благодарность защитникам неба из воздушного командования "Восток", - добавил он.

Напомним, ночью 19 мая Кривой Рог подвергся вражеской атаке. Имеются разрушения на частном промышленном предприятии.

Автор:
Нина Комащенко