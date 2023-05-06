Армия РФ снова ударила по Никополю: есть пострадавшие

Российские оккупационные войска в субботу, 6 мая, в очередной раз обстреляли Никополь в Днепропетровской области, в результате чего повреждено промышленное предприятие.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"В результате обстрела пострадали четыре человека", - говорится в сообщении.

Также из-за вражеского артиллерийского обстрела повреждены, кроме предприятия, частные дома и газопровод.

Под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Проводятся первоочередные мероприятия по фиксированию преступления, совершенного армией страны-агрессора.

Напомним, в ночь на 6 мая захватчики направили на Днепропетровщину беспилотники, а по Никополю били из артиллерии.