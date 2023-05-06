Оккупанты обстреляли 16 городов и сел Запорожской области: есть пострадавшие

Российские захватчики продолжают бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. Под вражеским огнем были прифронтовое Гуляйполе, Железнодорожное, Степногорск, Каменское.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

По его словам, за минувшие сутки 104 обстрела пережили 16 городов и сел Запорожской области: один ракетный удар, два авиационных, две атаки с БПЛА, три - из РСЗО и 96 артударов.

Снова под вражеским огнем были прифронтовое Гуляйполе, Железнодорожное, Степногорск, Каменское.

"Враг бил по жилым домам, административным зданиям, коммунальным сетям", - отметил Малашко.

Он добавил, что в Егоровке во время обстрела пострадала женщина 1985 года рождения.

Кроме того, за сутки ранения получили 4 мирных жителя. Им уже оказывается вся необходимая помощь.

Напомним, ночью 3 мая армия страны-агрессора РФ нанесла два удара по гражданской инфраструктуре в Запорожье. В результате атаки один дом разрушен полностью, два имеют сильные повреждения, еще около 40 выбиты окна и повреждены кровли".