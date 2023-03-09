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Происшествия
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Армия РФ снова ударила по объектам критической инфраструктуры в Запорожской области

Армия РФ снова ударила по объектам критической инфраструктуры в Запорожской области

Российские оккупационные войска вечером 9 марта снова атаковали Запорожскую область.

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Об этом сообщила пресс-служба Запорожской ОВА.

"Враг терроризирует гражданское население Запорожского края. Вечером российские ракеты продолжили крушить объекты критической инфраструктуры нашей области", - говорится в сообщении.

Соответствующие подразделения уже работают на месте. Обошлось без жертв.

Напомним, ночью 9 марта российские войска нанесли очередной массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Зафиксирован обстрел энергетических объектов в семи регионах.

Автор:
Нина Комащенко