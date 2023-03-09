- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Армия РФ снова ударила по объектам критической инфраструктуры в Запорожской области
Российские оккупационные войска вечером 9 марта снова атаковали Запорожскую область.
Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу!
15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес.Забронювати участь
Об этом сообщила пресс-служба Запорожской ОВА.
"Враг терроризирует гражданское население Запорожского края. Вечером российские ракеты продолжили крушить объекты критической инфраструктуры нашей области", - говорится в сообщении.
Соответствующие подразделения уже работают на месте. Обошлось без жертв.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, ночью 9 марта российские войска нанесли очередной массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Зафиксирован обстрел энергетических объектов в семи регионах.