Армия РФ снова ударила ракетами по Запорожью

Армия страны-агрессора РФ в ночь на 15 сентября нанесла удар по Запорожью. Зафиксирован прилет рядом с одним из инфраструктурных предприятий города.

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Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

"Запорожье снова подверглось враждебной атаке. Зафиксирован прилет рядом с одним из инфраструктурных предприятий города", - отметил Куртев.

По его словам, в здании вылетели стекла. Кроме того, из-за повреждений возникло обесточивание.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Напомним, российские оккупационные войска ночью 12 сентября, около 00:40, нанесли ракетный удар по областному центру Запорожской области.

Четырьмя ракетами С-300 были поражены технические здания одного из объектов инфраструктуры в окрестностях города.