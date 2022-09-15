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Армия РФ снова ударила ракетами по Запорожью
Армия страны-агрессора РФ в ночь на 15 сентября нанесла удар по Запорожью. Зафиксирован прилет рядом с одним из инфраструктурных предприятий города.
Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.
"Запорожье снова подверглось враждебной атаке. Зафиксирован прилет рядом с одним из инфраструктурных предприятий города", - отметил Куртев.
По его словам, в здании вылетели стекла. Кроме того, из-за повреждений возникло обесточивание.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По предварительной информации, пострадавших нет.
Напомним, российские оккупационные войска ночью 12 сентября, около 00:40, нанесли ракетный удар по областному центру Запорожской области.
Четырьмя ракетами С-300 были поражены технические здания одного из объектов инфраструктуры в окрестностях города.