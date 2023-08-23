- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Армия РФ ударила двумя ракетами С-300 по Харьковщине: в ОВА рассказали о последствиях
Армия страны-агрессора РФ не прекращает террор мирного населения Харьковской области. За прошедшие сутки из артиллерии, минометов и другого вооружения враг обстреливал населенные пункты Изюмского, Чугуевского и Купянского районов.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его словам, вчера вечером, около 20:30, враг нанес удар двумя ракетами (предварительно С-300) по пгт Чкаловское Чугуевского района.
"Зафиксировано попадание двух ракет рядом с админзданием, в котором находятся дом культуры, кафе, поселковый совет и спортивный зал. Здание повреждено", - отметил Синегубов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме того, в результате обстрела из РСЗО "Ураган" села Шейковка Изюмского района повреждены 5 частных домов. Ранена и была госпитализирована в состоянии средней тяжести женщина 65 лет.
Также в селе Чернещина Изюмского района повреждены частные дома.
А в селе Новосергеевка Изюмского района и Глушковка Купянского района из-за вражеских обстрелов произошли пожары в полях.
Накануне враг обстреливал город Волчанск Чугуевского района. Повреждены и разрушены 4 жилых дома. Спасатели деблокировали из-под завалов одного из домов его владелицу - 56-летнюю женщину.