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Происшествия
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Армия РФ ударила по Днепропетровщине: в Днепре произошли пожары, есть попадания в Павлограде

война, Днепропетровская область
Фото: пресс-служба Днепропетровской ОВА

Ночью 3 октября российские оккупационные войска направили на Днепропетровщину дроны и крылатую ракету. Зафиксировано попадание на территории предприятия в Павлограде.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"13 беспилотников и крылатая ракета. Столько вражеского железа в небе над областью уничтожили этой ночью защитники из ПВК "Восток" и других составляющих Сил обороны", - отметил Лысак.

По его словам, в результате падения обломков в Днепре загорелись частное предприятие, гараж и авто. Огонь спасатели оперативно потушили.

"Также обломки от сбитого  БпЛА прилетели на территорию промышленного предприятия в Павлограде. Туда же произошло и попадание. Возникший в результате этого пожар уже погасили. Есть разрушение производственных объектов", - уточнил Лысак.

Фото 2 — Армия РФ ударила по Днепропетровщине: в Днепре произошли пожары, есть попадания в Павлограде

Он добавил, что также враг ночью обстрелял Мировскую общину Никопольского района из артиллерии. В результате чего повреждены 2 частных дома и хозяйственная постройка.

Напомним, 1 октября захватчики атаковали дронами Кривой Рог, где попали в гражданскую инфраструктуру.

Автор:
Светлана Манько