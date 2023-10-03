Армия РФ ударила по Днепропетровщине: в Днепре произошли пожары, есть попадания в Павлограде

Ночью 3 октября российские оккупационные войска направили на Днепропетровщину дроны и крылатую ракету. Зафиксировано попадание на территории предприятия в Павлограде.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"13 беспилотников и крылатая ракета. Столько вражеского железа в небе над областью уничтожили этой ночью защитники из ПВК "Восток" и других составляющих Сил обороны", - отметил Лысак.

По его словам, в результате падения обломков в Днепре загорелись частное предприятие, гараж и авто. Огонь спасатели оперативно потушили.

"Также обломки от сбитого БпЛА прилетели на территорию промышленного предприятия в Павлограде. Туда же произошло и попадание. Возникший в результате этого пожар уже погасили. Есть разрушение производственных объектов", - уточнил Лысак.

Он добавил, что также враг ночью обстрелял Мировскую общину Никопольского района из артиллерии. В результате чего повреждены 2 частных дома и хозяйственная постройка.

Напомним, 1 октября захватчики атаковали дронами Кривой Рог, где попали в гражданскую инфраструктуру.