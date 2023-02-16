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Армия РФ ударила ракетами по Павлограду: разрушены 7 домов, есть жертвы
Ночью 16 февраля российские оккупационные войска совершили очередную ракетную атаку на Украину. В Павлограде Днепропетровской области в результате обстрела погибла женщина, еще семь человек пострадали.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"Ужасная ночь в Павлограде. В три часа после полуночи, когда люди мирно спали в своих домах, враг ударил ракетами по городу", - отметил он.
Глава области добавил, что погибла 79-летняя женщина. Предварительно семь человек пострадали.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Двое раненых госпитализировали - 79-летнего мужчину и 37-летнюю женщину. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести.
Кроме того, повреждено промышленное предприятие. Там возник пожар, который спасатели уже потушили.
Разрушены 7 частных домов. Еще 30 – повреждены.
Последствия атаки уточняются.
Отметим, ночью 16 февраля во время воздушной тревоги, объявленной по всей Украине, во Львовской области было попадание в объект критической инфраструктуры.