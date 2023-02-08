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Атаки русской артиллерии на Херсонщину не утихают: ранены два человека
Российские оккупационные войска в течение суток 7 февраля 29 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.
Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА.
Там отмечают, что российские оккупанты 29 раз атаковали Херсонщину. Стреляли из артиллерии, РСЗО, минометов, танков и БМП.
Херсон армия РФ атаковала 6 раз. Вражеские снаряды повредили жилые дома.Подписывайтесь на наш YouTube канал
За прошедшие сутки на Херсонщине из-за российских обстрелов 2 человека получили ранения разной степени тяжести.
Напомним, оккупанты после бегства из Херсона чуть ли не ежедневно наносят удары по городу и другим населенным пунктам региона.
Так, 6 февраля в Херсонской области из-за российских обстрелов 2 человека получили ранения разной степени тяжести.
По мнению разведки Британии, РФ обстреливает Херсон, чтобы деморализовать гражданских и сдержать украинские контратаки.