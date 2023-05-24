Более 100 обстрелов за сутки: оккупанты атаковали 23 населенных пункта Запорожской области

Российские оккупанты за сутки совершили 102 обстрела Запорожской области. Захватчики нанесли три авиаудара, 92 артиллерийских удара и совершили семь атак беспилотников по региону. Об этом утром 24 мая сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

По его словам, под вражеским огнем находились 23 населенных пункта Пологовского и Васильевского районов. Речь идет о Гуляйполе, Орехове, Малой Токмачке, Чаривном, Степном, Зализничном и других.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Как добавил Малашко, на данный момент удалось зафиксировать разрушения 26 частных домов и квартир.

Напомним, сутками ранее войска РФ нанесли 94 удара по 20 населенным пунктам Запорожской области. Тогда было зафиксировано 18 разрушенных гражданских объектов.