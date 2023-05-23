Российские захватчики продолжают бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. За сутки 94 удара враг нанес по 20 населенным пунктам.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

По его словам, враг нанес 94 удара по 20 населенным пунктам Запорожской области.

Оккупанты били из авиации по Новоданиловке, Горькому и Малой Токмачке, по Малиновке из БПЛА, по Красному и Белогорью из РСЗО.

Кроме того, 88 артударов рашисты нанесли по Гуляйполю, Орехову, Железнодорожному, Ольговскому, Щербакам, Плавням, Каменскому, Степногорскому и другим прифронтовым селам.

Как сообщил глава области, жертв среди гражданского населения нет.

За сутки зафиксировано 18 разрушенных гражданских объектов.

Напомним, накануне 75 ударов враг нанес по 16 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак зафиксировано разрушение частных домов, хозяйственных построек и повреждение автомобилей.