Более 20 человек ранены: россияне в течение суток обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области

В Донецкой области российские войска 21 сентября обстрелами ранили 21 человека в регионе. Об этом сообщила пресс-служба Донецкой ОВА.

Также там проинформировали об оперативной ситуации в регионе по состоянию на утро 22 сентября.

Отмечается, что ночью россияне нанесли два ракетных удара по Кураховому, ранив 15 гражданских и повредив 20 многоэтажек. Также в общине повреждено медицинское учреждение в Остром, обстреляно Островское.

Накануне утром оккупанты обстреляли Родинское Покровской общины, там повреждено 16 домов. Также под ударом была Удачненская община – в Молодецком ранен один человек.

На Волновахском направлении Угледар подвергся двум авиаударам и 35 артобстрелам, под огнем была Новоукраинка. В Зеленом Гае Комарской общины ранен человек, поврежден частный дом и семь многоэтажек.

На Донецком направлении, кроме Курахово, под обстрелами находились Красногоровка, Максимилиановка и Елизаветовка Марьинской общины. Утром захватчики трижды ударили по Авдеевке: в зоне поражения оказались пять улиц. В Гродовской общине враг обстрелял Прогресс, Волчье и Евгеньевку.

На Горловском направлении в Торецке ранен один человек, поврежден инфраструктурный объект и три дома, еще один дом поврежден в Дружбе. В Часовоярской общине повреждено промышленное здание.

На Лисичанском направлении повреждены четыре дома в Звановке, в Лиманской общине в результате обстрелов возникли два пожара.

Пресс-служба Донецкой областной прокуратуры сообщила о 16 раненых в Курахово: шести женщинах и 10 мужчинах в возрасте от 43 до 82 лет.

В ведомстве отметили, что оккупанты атаковали населенный пункт около 22:00 21 сентября. По предварительным данным, враг применил две ракеты "Искандер", одна из которых попала по двухэтажному жилому дому.

Также войска РФ повредили окна, фасады и кровли в других многоквартирных домах, автомобили и гаражи.

Правоохранители осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).