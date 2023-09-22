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Более 20 человек ранены: россияне в течение суток обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области
В Донецкой области российские войска 21 сентября обстрелами ранили 21 человека в регионе. Об этом сообщила пресс-служба Донецкой ОВА.
Также там проинформировали об оперативной ситуации в регионе по состоянию на утро 22 сентября.
Отмечается, что ночью россияне нанесли два ракетных удара по Кураховому, ранив 15 гражданских и повредив 20 многоэтажек. Также в общине повреждено медицинское учреждение в Остром, обстреляно Островское.
Накануне утром оккупанты обстреляли Родинское Покровской общины, там повреждено 16 домов. Также под ударом была Удачненская община – в Молодецком ранен один человек.Подписывайтесь на наш YouTube канал
На Волновахском направлении Угледар подвергся двум авиаударам и 35 артобстрелам, под огнем была Новоукраинка. В Зеленом Гае Комарской общины ранен человек, поврежден частный дом и семь многоэтажек.
На Донецком направлении, кроме Курахово, под обстрелами находились Красногоровка, Максимилиановка и Елизаветовка Марьинской общины. Утром захватчики трижды ударили по Авдеевке: в зоне поражения оказались пять улиц. В Гродовской общине враг обстрелял Прогресс, Волчье и Евгеньевку.
На Горловском направлении в Торецке ранен один человек, поврежден инфраструктурный объект и три дома, еще один дом поврежден в Дружбе. В Часовоярской общине повреждено промышленное здание.
На Лисичанском направлении повреждены четыре дома в Звановке, в Лиманской общине в результате обстрелов возникли два пожара.
Пресс-служба Донецкой областной прокуратуры сообщила о 16 раненых в Курахово: шести женщинах и 10 мужчинах в возрасте от 43 до 82 лет.
В ведомстве отметили, что оккупанты атаковали населенный пункт около 22:00 21 сентября. По предварительным данным, враг применил две ракеты "Искандер", одна из которых попала по двухэтажному жилому дому.
Также войска РФ повредили окна, фасады и кровли в других многоквартирных домах, автомобили и гаражи.
Правоохранители осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).