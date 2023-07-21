Четыре человека погибло в результате вражеских обстрелов в Запорожской области

Российские захватчики продолжают бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. Так, 20 июля вражеская армия ударила по объекту инфраструктуры в Пологовском районе, в результате чего есть жертвы и раненые.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

По его словам, всего за минувшие сутки враг совершил 80 ударов по 20 населенным пунктам, в том числе из РСЗО бил по Новодаровке, из авиации - по Пятихаткам, Орехову и Малой Токмачке, а с БПЛА атаковал Лобковое.

"В результате удара по объекту инфраструктуры Пологовского района военнослужащими РФ погибли четыре работника 29, 30, 33 и 43 лет, еще двое раненых направлены в лечебное учреждение", - отметил он.

За сутки поступило 33 сообщения о разрушении жилых домов граждан и объектов инфраструктуры.

Напомним, в ночь на 20 июля российские военные нанесли ракетный удар по селу Таврическое Запорожского района. Оккупанты били из ЗРК С-300 и выпустили не менее 5 ракет. В результате обстрела были повреждены крыши, фасады, выбиты окна частных домов, частично разрушен корпус местного психоневрологического интерната с гериатрическим отделением.