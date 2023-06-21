Четыре человека ранены в результате обстрелов Запорожской области

Российские захватчики продолжают бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. За сутки 20 июня 87 ударов враг нанес по 18 населенным пунктам.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

"За последние сутки враг совершил 87 обстрелов 18 населенных пунктов области: ракетный удар по Камышевахе, трижды атаковал Левадное с БПЛА, совершил 6 ударов с РСЗО по Левадному, Новодаровке, Лобковому, Степному и 77 артиллерийских обстрелов по Преображенке, Новоандреевке, Гуляйпольскому, Волшебному, Железнодорожному, Пятихатках и других прифронтовых селах", - отметил он.

По словам главы области, во время вечерней атаки в Преображенке минно-взрывные травмы получили четыре местных жителя - женщины 38, 43, 47 лет и 54-летний мужчина. Их оперативно доставили в медицинское учреждение.

Кроме того, за сутки поступило 66 сообщений о повреждении и разрушении жилых домов, хозяйственных сооружений, автотранспорта, складских помещений, коммуникаций.

Напомним, оккупационные войска Российской Федерации в ночь на 20 июня ударили по Запорожью и пригороду. Целью россиян стали коммуникации, имущество и техника сельскохозяйственного и фермерского хозяйства, а также популярного места отдыха.

Накануне российская оккупационная армия нанесла 105 ударов по 22 городам и селам Запорожской области.