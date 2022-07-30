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Число жертв обстрела автобусной остановки в Николаеве составляет уже 7 человек, - мэр
В больнице погибли еще двое человек пострадавших в результате обстрелов российскими военными автобусной остановке в Николаеве. Таким образом общее число погибших составило 7 человек. Об этом на своем телеграм-канале написал мэр города Александр Сенкевич.
"К сожалению, увеличилось количество жертв вчерашнего обстрела остановки общественного транспорта. Стало известно, что в больнице скончались двое мужчин 1977 и 1979 г.р. Всего за медицинской помощью за вчера обратилось 19 человек", — написал он.
Других подробностей мэр не сообщил.
Напомним, утром 29 июля российские оккупационные войска запустили кассетные снаряды по Николаеву. Вражеские снаряды попали в остановку общественного транспорта. В результате чего пять человек погибли, ранения получили 14 человек.Подписывайтесь на наш Telegram канал
А уже в ночь на субботу, 30 июля, российские оккупанты обстреляли спальный район Николаева. Предварительно известно, что один человек погиб.