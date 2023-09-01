Два человека пострадали в результате обстрела Харьковской области

В течение суток 31 августа российские войска неоднократно открывали огонь по Харьковской области. В результате атак зафиксировали многочисленные разрушения, два человека получили ранения.

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Об этом утром 1 сентября сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

Россияне разрушают дома мирных жителей в Харьковской области. Фото: ОВА

Враг обстреливал регион с утра до вечера. В 09:30 в селе Чернещина Боровской общины произошел вражеский обстрел управляемыми авиабомбами. В результате атаки повреждено здание, складские помещения и мастерская агрофирмы.

В 10:30 враг из РСЗО атаковал центр Купянска. Целью была территория автовокзала и центрального рынка. Повреждены два жилых дома, админздания и нежилые помещения. Пострадал 61-летний мужчина. Он получил взрывную травму и обломочные ранения. Врачи оценили его состояние как среднее.

Последствия атаки на Харьковскую область. Фото: ОВА

Около 14:15 в селе Чернещина Боровской общины произошел вражеский обстрел, в результате которого повреждены 2 дома.

В 15:08 россияне атаковали 2 жилых дома в селе Копанки. В результате обстрела 49-летний мужчина получил взрывную травму. Ближе к 18:00 в селе Западное из-за обстрелов окупантов горел жилой дом.

Накануне армия РФ обстреляла пгт Борово Изюмского района Харьковской области. В результате атаки получил ранение и был госпитализирован гражданский мужчина 48 лет.