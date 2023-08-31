Обстрелы Харьковской области: один человек получил ранения, зафиксировали многочисленные разрушения

Армия РФ 31 августа около 05:00 обстреляла пгт Боровая Изюмского района Харьковской области. В результате атаки получил ранение и был госпитализирован гражданский мужчина 48 лет.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

Ночью враг обстрелял деревню Ольховку Купянского района. Зафиксировали повреждение неэксплуатируемого дома также возник пожар.

В общей сложности за прошедшие сутки россияне из ствольной и реактивной артиллерии, минометов и другого вооружения обстреливали населенные пункты Богодуховского, Изюмского, Чугуевского и Купянского районов области.

В Купянске обстрелом повреждено частное домовладение, произошел пожар. В селе Осиново возник пожар на полигоне твердых бытовых отходов.

По Волчанску оккупанты открыли огонь из РСЗО — повреждено по меньшей мере 2 частных дома, хозяйственные постройки, четыре гаража и автомобиль, произошли пожары.

В результате удара управляемой авиабомбой по с. Шейковка Изюмского района повреждены линии электропередач и газовая труба. Кассетными боеприпасами из РСЗО "Ураган" россияне ударили по с. Загрызловое Изюмского района — поврежден дом.

Накануне враг нанес удар двумя ракетами (предварительно С-300) по пгт Чкаловское Чугуевского района.