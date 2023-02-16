Две ракеты попали в объект критической инфраструктуры в Кременчуге

Армия страны-агрессора РФ в ночь на 16 февраля ударила ракетами по Полтавской области, две из них попали по критической инфраструктуре.

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Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

"Враг ударил ракетами по территории области. Две из них попали по объекту критической инфраструктуры в Кременчуге", - отметил он.

По его словам, обошлось без погибших и пострадавших.

Также ночью в Полтавской области была зафиксирована группа вражеских БПЛА, в частности в Полтавском районе. Работали средства ПВО.

Напомним, ночью 16 февраля армия страны-агрессора РФ совершила очередную ракетную атаку на территорию Украины. В целом противник выпустил по Украине 32 крылатых ракет воздушного и морского базирования.