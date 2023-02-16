Россияне попали в объект инфраструктуры в Кропивницком районе

Российские оккупационные войска в ночь на 16 февраля атаковали Кировоградскую область, есть прилеты в объект инфраструктуры.

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Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

"Неспокойная ночь. Пережили очередную ракетную атаку врага. Под утро - прилеты в объект инфраструктуры в Кропивницком районе", - отметил он.

По его словам, обошлось без жертв.

На месте работают оперативные службы.

Напомним, ночью 16 февраля армия страны-агрессора РФ совершила очередную ракетную атаку на территорию Украины. В целом противник выпустил по Украине 32 крылатых ракет воздушного и морского базирования.