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Россияне попали в объект инфраструктуры в Кропивницком районе
Российские оккупационные войска в ночь на 16 февраля атаковали Кировоградскую область, есть прилеты в объект инфраструктуры.
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Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.
"Неспокойная ночь. Пережили очередную ракетную атаку врага. Под утро - прилеты в объект инфраструктуры в Кропивницком районе", - отметил он.
По его словам, обошлось без жертв.Подписывайтесь на наш YouTube канал
На месте работают оперативные службы.
Напомним, ночью 16 февраля армия страны-агрессора РФ совершила очередную ракетную атаку на территорию Украины. В целом противник выпустил по Украине 32 крылатых ракет воздушного и морского базирования.