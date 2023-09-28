Двое погибших и один раненый человек: в Херсонской ОВА рассказали, как прошли сутки в регионе

В Херсонской области в результате российской агрессии в течение суток 27 сентября погибли два человека, еще один получил ранения. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По его словам, оккупанты совершили 109 обстрелов, выпустив 604 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БМП, авиации и беспилотников. По городу Херсон враг выпустил 33 снаряда.

Захватчики попали в жилые кварталы населенных пунктов области, а также на территорию завода и объект критической инфраструктуры в Херсоне.

Ситуация в Херсонской области

Днем 27 сентября Херсонская ОВА информировала, что вблизи села Новоберислав 61-летний тракторист, работавший в поле, наткнулся на российскую мину. Снаряд сдетонировал, мужчина получил смертельные ранения.

А поздно вечером стало известно, что оккупационные войска обстреляли Херсонскую область. В результате в Херсоне погиб 41-летний мужчина. Еще один человек в возрасте 27 лет пострадал.

Кроме того, враг сбросил семь авиабомб в районе Николаевки Бериславского района.