Двое пострадавших в пожаре из-за порыва нефтепровода на Прикарпатье скончались от ожогов

В Германии в ночь на 11 октября скончались двое пострадавших в результате недавнего порыва нефтепровода в Ивано-Франковской области. Об этом сообщила начальница областной военной администрации Светлана Онищук.

"Двое взрослых - мужчина 35 лет и женщина 39 лет, за жизнь которых сперва боролись прикарпатские медики, а затем ведущие немецкие специалисты, не выжили. Этой ночью их не стало", - сообщила она.

Руководитель региона напомнила, что всего в Германию были доставлено четверо пострадавших в результате пожара в Надворнянском районе, соответственно, там остаются еще двое мальчиков с тяжелыми ожоговыми травмами.

Что произошло с нефтепроводом под Надворной

30 сентября возле села Стрымба Надворнянской общины, что недалеко от завода "Нефтехимик Прикарпатья", произошла разгерметизация трубопровода диаметром 150 мм, вызвавшая пожар с распространением огня на частный дом и попадание нефтепродуктов в одноименную реку.

Сообщалось о как минимум девяти пострадавших, из которых пятеро были госпитализированы. В частности, двое мальчиков в возрасте 8 и 11 лет с ожогами более 70% тела были доставлены сначала в областную детскую больницу в крайне тяжелом ожоговом шоке. Двое упомянутых взрослых имели также многочисленные глубокие ожоги кожи и дыхательных путей, ожоговый шок тяжелой степени.

Еще один пострадавший мужчина в возрасте 58 лет был госпитализирован в районную больницу в удовлетворительном состоянии. По данным ОВА, предприятие, на балансе которого находятся трубопроводы, согласились оказать финансовую поддержку семьям на лечение.

В свою очередь, следователи Надворнянского районного отдела полиции начали расследование по части 3 статьи 292 (повреждение объектов магистральных или промышленных нефте-, газо-, конденсатопроводов и нефтепродуктопроводов).