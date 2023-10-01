На Прикарпатье исследовали жидкость, в которую превратилась вода в реке после порыва нефтепровода: каков результат

Концентрация нефтепродуктов в пробе воды из загрязненной накануне реки Стрымба в Ивано-Франковской области составляет 7,7 мг/литр. Как сообщает Днестровское бассейновое управление водных ресурсов, это было установлено в его лаборатории по мониторингу вод Западного региона.

Отмечается, что это в 25,7 раза выше гигиенических нормативов качества водных объектов для удовлетворения питьевых, хозяйственно-бытовых потребностей населения и в 154 раза выше предельно допустимых концентраций для воды рыбохозяйственных водоемов.

Как отметила, в свою очередь, начальник Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук, были отобраны и образцы воды в реке Стрымба в селах Хомяковка и Липовка, а также в реке Ворона в городе Тысменица. Проводятся лабораторные исследования.

В трех точках, где произошел пожар, отобраны пробы воздуха для проверки на содержание диоксида азота, оксида углерода и сажи. Во всех трех локациях, находящихся на расстоянии от 500 до 1500 м от места происшествия, указанные показатели оказались в пределах нормы.

Что произошло с нефтепроводом под Надворной

Напомним, что 30 сентября возле села Стрымба Надворнянской общины, что недалеко от завода "Нефтехимик Прикарпатья", произошла разгерметизация трубопровода диаметром 150 мм, повлекшая пожар с распространением огня на частный дом и попадание нефтепродуктов в одноименную реку.

Сообщалось о по меньшей мере девяти пострадавших, из них известно о госпитализации пяти. В частности, двое мальчиков в возрасте 8 и 11 лет с ожогами более 70% тела находятся в областной детской больнице в крайне тяжелом ожоговом шоке.

Двое травмированных взрослых – 35-летний мужчина и 39-летняя женщина – госпитализированы в областную больницу. У обоих многочисленные глубокие ожоги кожи и дыхательных путей, ожоговый шок тяжелой степени.

Еще один мужчина в возрасте 58 лет находится в Надворнянской районной больнице в удовлетворительном состоянии. По данным ОВА, предприятие, на балансе которого находятся трубопроводы, согласились оказать финансовую поддержку семьям на лечение.

Следователи Надворнянского районного отдела полиции начали расследование по части 3 статьи 292 (повреждение объектов магистральных или промышленных нефте-, газо-, конденсатопроводов и нефтепродуктопроводов).