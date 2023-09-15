Искали бомбардировщики. В Воздушных силах прокомментировали ночную атаку россиян на Украину

Российские оккупанты во время атаки беспилотниками в ночь на 15 сентября атаковали Хмельнитчину, пытаясь найти украинские бомбардировщики. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире общенационального телемарафона.

"Понятно, что ищет враг. Ищут, где командующий спрятал бомбардировщики, видимо, после тех событий, которые происходили недавно в нашем море у Крыма", - отметил Игнат.

Также спикер Воздушных сил рассказал, что россияне на этот раз сместили время атаки. Обычно оккупанты делают пуски в 22:30-22:50, после этого совершают несколько волн до 04:00.

Однако утренняя атака позволяет украинским мобильным огневым группам лучше отрабатывать, ведь при свете цель становится визуально видимой.

Обстрелы сегодня: 15 сентября 2023

Как сообщала пресс-служба Воздушных сил ВСУ, ночью 15 сентября войска РФ атаковали Украину ударными беспилотниками типа Shahed-136/131 с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск).

В общей сложности были зафиксированы пуски 17 ударных беспилотников, которые по разным маршрутам двигались в направлении Хмельницкой области.

Украинская противовоздушная оборона уничтожила все дроны. Для этого привлекали истребительную авиацию, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы Воздушных сил и другие составляющие Сил обороны.

Заместитель председателя Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин информировал, что обломки одного из беспилотников упали в одном из сел Хмельницкого района.

В результате повреждены 12 домовладений, окна в котельной и школе, а также линии электропередач. Обошлось без пострадавших.