Из Попасной под обстрелами удалось вывезти всего 16 мирных жителей

Из города Попасная в Луганской области удалось эвакуировать 16 мирных жителей, автомобили с которыми обстреливали российские войска.

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24 апреля удалось вывезти эвакуационным автобусом только 16 украинцев, еще два авто гуманитарной колонны попали под обстрел и не смогли унести мирных жителей города. Об этом сообщил в Facebook руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

«Среди эвакуированных травмирован мужчина. Ночью он получил повреждение из-за обвала перекрытия в подвале многоэтажки. Желающих спастись от «русского мира» было и больше. Мы отправили за ними автомобили, однако начались обстрелы. Один автомобиль порубил обломками снаряда», – пишет глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По словам Гайдая, водители не пострадали, но машины были существенно повреждены. Позиционные бои в Попасной продолжаются и сейчас. В результате обстрелов происходит разрушение жилых домов.

"Ночью пострадал мужчина из-за обвала плиты перекрытия в подвале многоэтажки, он также попал на Пасхальный рейс эвакуации", - сообщил глава области.

Ранее, 22 апреля, российским оккупантам не удалось прорваться в Рубежном и Попасной - несмотря на заявления российских оккупантов, эти города до сих пор под контролем украинских войск. Ранее о взятии Рубежного российские пропагандисты сообщали трижды.

Напомним, что в Северодонецке войска РФ уничтожили все продовольственные склады.