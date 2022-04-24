З Попасної під обстрілами вдалося вивезти лише 16 мирних жителів

З міста Попасна на Луганщині вдалося евакуювати 16 мирних жителів, автомобілі з якими обстрілювати російські війська.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

24 квітня вдалося вивезти евакуаційним автобусом лише 16 українців, ще два авто гуманітарної колони потрапили під обстріл і не змогли забрати мирних жителів міста. Про це повідомив у Facebook керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Серед евакуйованих травмований чоловік. Вночі він отримав ушкодження через обвал перекриття у підвалі багатоповерхівки. Охочих врятуватися від «руського миру» було й більше. Ми відправили за ними автомобілі, однак почались обстріли. Одну автівку посікло уламками снаряду», – пише голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За словами Гайдая, водії не постраждали, але машини суттєво пошкоджено. Позиційні бої у Попасній продовжуються і зараз. Внаслідок обстрілів відбувається руйнування житлових будинків.

"Уночі постраждав чоловік через обвал плити перекриття у підвалі багатоповерхівки, він також потрапив на Великодній рейс евакуації", - повідомив глава області.

Раніше, 22 квітня, російським окупантам не вдалося прорватися в Рубіжному та Попасній - незважаючи на заяви російських окупантів, ці міста і досі під контролем українських військ. Раніше про взяття Рубіжного російські пропагандисти повідомляли тричі.

Нагадаємо, що у Сєвєродонецьку війська РФ знищили усі продовольчі склади.