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З Попасної під обстрілами вдалося вивезти лише 16 мирних жителів
З міста Попасна на Луганщині вдалося евакуювати 16 мирних жителів, автомобілі з якими обстрілювати російські війська.
24 квітня вдалося вивезти евакуаційним автобусом лише 16 українців, ще два авто гуманітарної колони потрапили під обстріл і не змогли забрати мирних жителів міста. Про це повідомив у Facebook керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
«Серед евакуйованих травмований чоловік. Вночі він отримав ушкодження через обвал перекриття у підвалі багатоповерхівки. Охочих врятуватися від «руського миру» було й більше. Ми відправили за ними автомобілі, однак почались обстріли. Одну автівку посікло уламками снаряду», – пише голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
За словами Гайдая, водії не постраждали, але машини суттєво пошкоджено. Позиційні бої у Попасній продовжуються і зараз. Внаслідок обстрілів відбувається руйнування житлових будинків.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Уночі постраждав чоловік через обвал плити перекриття у підвалі багатоповерхівки, він також потрапив на Великодній рейс евакуації", - повідомив глава області.
Раніше, 22 квітня, російським окупантам не вдалося прорватися в Рубіжному та Попасній - незважаючи на заяви російських окупантів, ці міста і досі під контролем українських військ. Раніше про взяття Рубіжного російські пропагандисти повідомляли тричі.
Нагадаємо, що у Сєвєродонецьку війська РФ знищили усі продовольчі склади.