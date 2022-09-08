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Из-за обстрелов оккупантами Бахмута и Нью-Йорка погибли еще два человека, четверо ранены
Два человека погибли и четверо были ранены в результате обстрелов российскими оккупантами Бахмута и поселка Нью-Йорк Донецкой области 8 сентября. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.
В частности, противник совершил массированный обстрел из реактивной системы залпового огня "Ураган" и минометов центральной части Бахмута. Снаряды захватчиков попали в частные дома, магазины, АЗС и многоэтажки. Один местный житель погиб, еще четверо получили ранения.
Кроме того, вражеская армия из артиллерии обстреляла поселок Нью-Йорк Торецкой городской общины, в результате чего у собственного дома погибла женщина.
При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры ведется расследование в трех открытых из-за этих происшествий производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (статья 438 Уголовного кодекса).Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, что как сообщал начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, в ночь на 8 сентября оккупанты вели огонь по Бахмутской, Соледарской и Светлодарской общинам. В частности, в Бахмуте враг попал во Дворец культуры имени Мартынова, в результате чего ранения получили два человека.