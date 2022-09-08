Россияне обстреляли жилые дома и элеватор в Донецкой области. Есть пострадавшие

В ночь на 8 сентября российские оккупационные войска вели огонь по домам в ряде населенных пунктов, а также попали в элеватор в Константиновской громаде. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Бахмутский район практически каждый день проживает под обстрелами. Ночью оккупанты вели огонь по Бахмутской, Соледарской и Светлодарской громадам. В Бахмуте враг попал во Дворец культуры имени Мартынова. В результате ранения получили два человека.

В Соледаре в результате вражеских обстрелов поврежден спортивный комплекс. Также на территории громады поврежден частный дом в Парасковеевке. В Светлодарской громаде от обстрелов страдают Одрадовка и Майорск – информация о пострадавших не поступала.

В Курахово целью врага стали частный дом и дорога. Предварительно, без пострадавших. Ночью оккупанты обстреливали старую часть в Авдеевке, а к утру открыли огонь по центру города. Информация о пострадавших не поступала.

Днем ранее, в ночь на 7 сентября, российские войска нанесли ракетный удар по психбольнице в Краматорске Донецкой области. Находились ли люди в здании во время удара, не уточняется. Вероятно, пациенты уже были эвакуированы, так как в Донецкой области продолжается обязательная эвакуация.

В этот же день армия страны-агрессора РФ обстреляла город Славянск в Донецкой области. Повреждена школа и жилой дом, под завалами которого могут быть люди. От ударной волны досталось и соседним домам, выбиты стекла, оборванные провода.