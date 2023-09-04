Из-за обстрелов в Запорожской области ранены три человека

Российские захватчики продолжают бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. За сутки 3 сентября вражеская армия нанесла 104 удара по 30 населенным пунктам.

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Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

По его словам, за минувшие сутки зафиксировано 104 обстрела 30 населенных пунктов.

"Враг нанес ракетный удар по Верхней Терсе, с РСЗО ударил по Красному и Степному, а шестью авиаснарядами - по Орехову, совершил БПЛА-атаки по Щербакам, Волшебному, Ольговскому и Пятихаткам", - отметил Малашко.

Он добавил, что 88 артиллерийских обстрелов пришлись по территории Гуляйполя, Железнодорожного, Новоданиловки, Павловки, Затишья, Левадного, Белогорья, Пятихаток, Плавней, Лобкового, Степногорска и других прифронтовых городов и сел.

Как сообщил Малашко, в результате авиационного удара по Орехову ранения получила 51-летняя женщина. Кроме этого, в результате артобстрела Малой Токмачки травмирована семья - 68-летняя женщина и 71-летний мужчина. Пострадавшие доставлены в лечебные учреждения.

Также за сутки поступило 31 сообщения о разрушении жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры.

Напомним, оккупационная армия РФ в течение суток 2 сентября нанесла 120 ударов по 25 населенным пунктам Запорожской области. 14 авиационных ударов были направлены по Орехову и Роботиному, 11 обстрелов с РСЗО пришлись по Орехову, Гуляйполю, Красному, Новодаровке, Новоданиловке, Левадному и Лукьяновскому.