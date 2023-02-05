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Из-за российских обстрелов в Чернобаевке повреждены электролинии и газопровод (ФОТО)
Российские оккупационные войска 5 февраля обстреляли Чернобаевку на Херсонщине, в результате чего есть раненый.
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Об этом сообщает Херсонская ОВА.
"Сегодня около 5 утра враг массированным огнем накрыл Чернобаевку. Вражеские снаряды повредили 6 жилых домов. Также повреждения получили и жизненно важные коммуникации – электролинии, газопровод и водопровод", - говорится в сообщении.
Из-за российских обстрелов один человек получил ранение, его госпитализировали.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, армия страны-агрессора РФ в течение суток 4 февраля 60 раз открывала огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.