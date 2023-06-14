Из-за вражеских обстрелов в Запорожской области за сутки разрушены 40 объектов гражданской инфраструктуры

Российские захватчики продолжают бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. За сутки 122 удара враг нанес по 20 населенным пунктам.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

Он отметил, что враг совершил 122 обстрела по 20 населенным пунктам.

"6 атак БПЛА по Волшебному, семь ударов с РСЗО по Гуляйполю, Ольговскому и 109 артиллерийских обстрелов по Гуляйполю, Орехову, Каменскому и окрестных прифронтовых селах", - сообщил Малашко.

По его словам, во время вражеского удара 78-летний житель Новопавловки получил ранения. Сейчас он находится в лечебном заведении.

Кроме того, за сутки зафиксировано разрушение 40 объектов гражданской инфраструктуры.

Напомним, накануне под огнем захватчиков оказались 14 населённых пунктов Запорожской области. За сутки оккупанты унесли жизни двух жителей области, еще двое получили ранения и находятся в лечебных учреждениях.