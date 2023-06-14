Оккупанты выпустили 304 снаряда по Херсонщине: есть погибшие и раненые

Российские оккупационные войска в течение суток 13 июня 57 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии один человек погиб, еще трое получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что за минувшие сутки российские оккупанты совершили 57 обстрелов, выпустив 304 снаряда из минометов, артиллерии, ПТРК и БПЛА.

По городу Херсон враг выпустил 17 снарядов.

Прокудин уточнил, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, административные здания и церковь в пгт Белозерка.

Из-за российской агрессии один человек погиб, еще трое получили ранения.

Напомним, армия страны-агрессора РФ 13 июня обстреляла церковь в пгт Белозерка Херсонской области, убив священника.

В течение суток 12 июня захватчики 39 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии три человека получили ранения.