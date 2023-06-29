Аэростат над США. Китайский шар использовал американское оборудование, – СМИ

Китайский воздушный шар-шпион, сбитый над США в начале 2023 года, использовал американскую технологию, помогавшую аппарату собирать аудиовизуальную информацию. Об этом говорится в предварительных результатах тщательного расследования, передает Reuters.

Как отмечается, несколько американских оборонных и разведывательных агентств провели анализ, который обнаружил, что воздушный шар имел коммерчески доступное американское оборудование, а также более специализированные китайские датчики и другую технику для сбора фото, видео и другой информации с целью передачи в КНР.

Полученные данные подтверждают вывод, что аэростат был предназначен для шпионажа, а не для мониторинга погоды, как утверждал Китай.

Однако похоже, что воздушный шар не посылал в КНР данные своего восьмидневного полета над Канадой, а также над Аляской и некоторыми другими штатами США.

Напомним, зимой в небе над США были сбиты несколько объектов. Одним из них был китайский воздушный шар-шпион – его ликвидировали у побережья Каролины в феврале.

Пекин признал, что воздушный шар был создан в Китае. Однако там уверяли, что это просто метеорологический зонд, случайно отклонившийся от курса.

В свою очередь NBC News в начале апреля писало, что аэростат воровал секретные данные. В частности, указывалось, что шар перехватил информацию из нескольких военных объектов США и передал их Китаю.