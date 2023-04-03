Сбитый над США китайский аэростат оказался шпионским устройством

Китайский аэростат, который сбили над воздушным пространством США в феврале 2023 года, воровал секретные данные. В частности, воздушный шар перехватил информацию из нескольких засекреченных военных объектов США и передал их Китаю. Об этом сообщило NBC News со ссылкой на собственные источники.

Американские официальные лица подтвердили медиа, что китайский воздушный шар-шпион смог собрать разведданные и передавать их в реальном времени, прежде чем он был сбит.

"Собранная Китаем разведывательная информация была получена не из изображений, а в основном из электронных сигналов, которые могут быть получены от систем вооружения или включать сообщения от персонала базы", - заявил представитель Пентагона журналистам.

Три чиновника спрогнозировали, что Китай мог бы собрать гораздо больше разведданных с конфиденциальных сайтов, если бы США не препятствовали его работе, перемещению вокруг потенциальных целей и перехвату электронных сигналов.

Воздушный шар имел механизм самоуничтожения, который мог быть активирован Китаем дистанционно. Но представители власти, с которыми общались журналисты, заявили, что непонятно, что помешало применить его: неисправность механизма или решение Китая.

Пекин признал, что воздушный шар был создан в Китае. Однако там уверяют, что это просто метеорологический зонд, случайно отклонившийся от курса.

Согласно данным администрации Байдена, воздушный шар впервые вошел в воздушное пространство США над Аляской 28 января. В течение следующих четырех дней прибор летал над Монтаной, а именно над базой ВВС Мальмстром, где США хранят часть своих ядерных активов.

После сбития воздушного шара в феврале 2023 года представители администрации президента США Джо Байдена заявили, что устройство способно собирать сигнальную разведку.

Напомним, в марте 2023 года в США заявили, что власти Китая имеют доступ к данным пользователей TikTok. Их могут использовать в целях шпионажа. В последнее время Дания, Бельгия, Канада, Еврокомиссия, НАТО приняли меры против китайского приложения TikTok из-за проблем с конфиденциальностью и безопасностью.