Збитий над США китайський аеростат виявився шпигунським пристроєм

Китайський аеростат, який збили над повітряним простором США в лютому 2023 року, крав секретні дані. Зокрема повітряна куля перехопила інформацію з декількох засекречених військових об'єктів США і передала їх Китаю. Про це повідомило NBC News з посиланням на власні джерела.

Американські офіційні особи підтвердили медіа, що китайська повітряна куля-шпигун змогла зібрати розвіддані і передавати їх в реальному часі, перш ніж вона була збита.

"Зібрана Китаєм розвідувальна інформація була отримана не з зображень, а в основному з електронних сигналів, які можуть бути отримані від систем озброєння або включати повідомлення від персоналу бази", — заявив представник Пентагону журналістам.

Троє чиновників спрогнозували, що Китай міг би зібрати набагато більше розвідданих із конфіденційних сайтів, якщо б США не перешкоджали його роботі, переміщенню довкола потенційних цілей і перехопленню електронних сигналів.

Повітряна куля мала механізм самознищення, який міг бути активований Китаєм дистанційно. Але представники влади, з якими спілкувалися журналісти, заявили, що незрозуміло, що завадили його застосувати: несправність механізму чи рішення Китаю.

Пекін визнав, що повітряна куля була створена в Китаї. Проте там запевняють, що це просто метеорологічний зонд, який випадково відхилився від курсу.

Згідно з даними адміністрації Байдена, повітряна куля вперше увійшла в повітряний простір США над Аляскою 28 січня. Протягом наступних чотирьох днів прилад літав над Монтаною, а саме над базою ВПС Мальмстром, де США зберігають частину своїх ядерних активів.

Після збиття повітряної кулі в лютому 2023 року представники адміністрації президента США Джо Байдена заявили, що пристрій здатний збирати сигнальну розвідку.

Нагадаємо, у березні 2023 року у США заявили, що влада Китаю має доступ до даних користувачів TikTok. Їх можуть використовувати з метою шпигунства. Останнім часом Данія, Бельгія, Канада, Єврокомісія, НАТО вжили заходів проти китайського застосунку TikTok через проблеми з конфіденційністю та безпекою.