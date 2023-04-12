Количество погибших в результате масштабного обстрела Славянска возросло

В результате масштабного обстрела Славянска Донецкой области 27 марта известно о четырех погибших, еще 34 человека получили ранения. Об этом 12 апреля сообщил руководитель Славянской городской военно-гражданской администрации Вадим Лях.

По его словам, ранее сообщалось о 36 раненых и двух погибших жителях общины.

Пятеро раненых находились в очень тяжелом состоянии. Двоих пострадавших не удалось спасти – они скончались в больнице.

Напомним, 27 марта российские оккупанты ударили по центру Славянска ракетами С-300. Тогда враг разрушил административные и офисные здания, пять многоэтажек и семь частных домов.