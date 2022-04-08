Мэра Немирова задержали за стрельбу из автомата в ходе конфликта с волонтером (ВИДЕО)

Правоохранители 7 апреля задержали мэра Немирова Винницкой области Виктора Качура, открывшего стрельбу из автомата в здании мэрии. Об этом сообщает Главное управление полиции в Винницкой области.

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Отмечается, что в полицию поступило сообщение от местного жителя, который как представитель волонтерской организации принес в мэрию гуманитарную помощь для Вооруженных сил: карематы и другие вещи.

Однако между ним и мэром возник конфликт, в ходе которого чиновник угрожал волонтеру физической расправой, нанес несколько ударов и выстрелил в воздух из автомата. Потерпевший успел покинуть территорию государственного учреждения и вызвал полицию. Пострадавших нет.

Фото: ГУНП в Винницкой области Фото: ГУНП в Винницкой области Фото: ГУНП в Винницкой области Фото: ГУНП в Винницкой области Фото: ГУНП в Винницкой области

Прибывшие на место полицейские задержали 57-летнего Качура на рабочем месте и увезли в изолятор временного содержания. Следствие установило, что подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

В ходе обыска в служебном кабинете мэра полицейские изъяли автоматическое оружие и патроны к нему. Основания для хранения и ношения оружия устанавливаются.

Правоохранители выясняют обстоятельства и причины конфликта в рамках открытого уголовного производства по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса (хулиганство). Продолжаются следственные действия.

Напомним также, что накануне был задержан исполняющий обязанности мэра Пустомыт Львовской области, потребовавший 100 тысяч гривен за передачу на нужды армии полученного в качестве иностранной гуманитарной помощи микроавтобуса. Это было расценено как взяточничество и продажа гумпомощи.

Отметим при этом, что ряд депутатов внесли накануне в Верховную Раду законопроект о введении уголовной ответственности за препятствование волонтерам с наказанием в виде тюремного заключения на срок до восьми лет.